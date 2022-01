Für Wolfgang Kienzle ist es eine Premiere. Noch nie hat er seinen Musikclub bereits um 16 Uhr aufgeschlossen, um Gäste zu empfangen. Und streng genommen öffnet er auch nicht seinen Club, sondern eine ganz normale Kneipe.

Wegen Corona ist der beliebte „Musicpark Live“ in Maulbronn schon wieder seit Wochen behördlich geschlossen. Was also tun? Die Hände in den Schoß legen und auf bessere Zeiten warten? Das ist die Sache von Wolfgang Kienzle nicht.

Kein normaler Clubbetrieb. Das heißt, keine Live-Musik und kein Tanzbetrieb, eigentlich die Herzstücke unseres Ladens. Wolfgang Kienzle, Inhaber des Musikpark Maulbronn

So besinnt er sich auf seine reguläre Gaststättenlizenz und entwickelt mit seiner Partnerin ein Konzept, wie eine coronakonforme Veranstaltung aussehen könnte.

„Uns war schnell klar, dass ein normaler Clubbetrieb nicht möglich sein wird“, erläutert Kienzle. „Das heißt, keine Live-Musik und kein Tanzbetrieb, eigentlich die Herzstücke unseres Ladens.“

Dennoch will Kienzle seinen treuen Gästen eine Möglichkeit geben, sich zu treffen, zu unterhalten und etwas Ablenkung vom Alltag zu finden. „Natürlich unter Einhaltung der 2G-plus-Regel“, betont Kienzle.

Dieses Konzept stimmt er mit dem zuständigen Ordnungsamt im Landratsamt Pforzheim ab und erhält von dort das „Okay“, wie dieser Zeitung von dort auf Anfrage bestätigt wird.

Als alles schon fix und fertig geplant ist, tritt erneut eine kurzfristige Änderung der Coronaregelung in Kraft. Diesmal aber zugunsten von Kienzle.

Musicpark will treuen Gästen ein Angebot unterbreiten

Aufgrund mehrerer Urteile des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim, der Coronaeinschränkungen kippte, tritt just am Freitag eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Nun gilt plötzlich wieder nur 2G und die Sperrstunde ist aufgehoben. „Auch gut, wir ziehen das jetzt durch“, so Kienzle.

Der Nachmittag ist allerdings nur sehr schwach besucht. „Unsere Gäste sind es halt gewohnt, erst ab 20 Uhr einzutreffen“, bleibt Kienzle entspannt. „Und da jetzt die Sperrstunde weg ist, haben die Leute ja hinten raus auch wieder mehr Zeit.“

Seine Zuversicht wird bestätigt. Nach und nach trudeln die Gäste ein. Darunter auch Maulbronns Bürgermeister Andreas Felchle mit Partnerin.

„Ich kenne Wolfgang Kienzle schon seit Jahrzehnten und bin nicht ganz unschuldig daran, dass dieser Musikclub in Maulbronn eröffnet wurde. Mit seinen vielen Konzerten ist der Club ein Segen für Maulbronn und gibt unserer Stadt mit seiner vielfältigen Kultur noch einmal eine eigene Note“, lobt der Bürgermeister.

Partys und Live-Konzerte fehlen brutal. Wolfgang Kienzle, Inhaber des Musikpark Maulbronn

Ein weiterer Stammgast ist der Radiomoderator Thomas Brockmann, der im Musicpark schon „die ein oder andere DJ-Party geschmissen“ hat. „Die letzte DJ-Party im Oktober war ruck zuck ausverkauft“, erinnert sich Brockmann.

„Partys und Live-Konzerte fehlen natürlich brutal, das höre ich ständig von allen Seiten. Sobald es möglich ist, sind wir wieder am Start“, verspricht Wolfgang Kienzle und ist für März/April recht zuversichtlich. Bis dahin soll es mit den After-Work-Partys weitergehen – schon gleich am kommenden Freitag.