Am Mittwoch vor Ostern stieg die Wocheninzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner, im Enzkreis wieder über 100. Zuletzt war der Wert am 20. Januar so hoch gewesen. Damals flachte die zweite Welle langsam ab. Nun geht der Trend in die andere Richtung, die dritte Welle zog zuletzt spürbar an. An Karfreitag lag die Inzidenz zum dritten Mal in Folge über 100. Zwei Werktage später, also am Dienstag, griff dann formal die Notbremse. Kurios: Zu dem Zeitpunkt sanken die Zahlen schon wieder. Von Ostersonntag bis Dienstag blieb die Inzidenz unter 100.