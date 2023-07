Der 52-jährige Autofahrer versuchte nach 23 Uhr sein Fahrzeug in der Hindenburgstraße in Bad Liebenzell am Fahrbahnrand abzustellen., so die Polizei in einer Pressemeldung.

Hierbei beschädigte er ein dort stehenden Fahrzeug, das aufgrund des Aufpralls auf ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde.

1,4 Promille im Blut

Im Zuge der Unfallaufnahme durch Beamten des Polizeireviers Calw stellten diese deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille.

Der Mann wurde für die Blutprobe in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Führerschein wurde sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von über 5.000 Euro.