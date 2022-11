Das Landratsamt Enzkreis verlässt den Krisenmodus

Die Corona-Pandemie ist so gut wie vorbei, zumindest aus Verwaltungssicht. „Ich glaube, wir sind im Großen und Ganzen ganz gut rausgekommen“, sagte die Erste Landesbeamtin des Enzkreis, Hilde Neidhardt, am Montag bei der Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses. Zugleich ist sie überzeugt: „Die Erfahrungswerte, die wir jetzt gesammelt haben in diesem Brennglas Corona, werden uns helfen, für weitere Krisen gut vorbereitet zu sein.“

In Sachen Corona liege der Fokus zunächst noch auf dem Schutz der vulnerablen Gruppen, wie es das neue Bundesgesetz vorsieht. Das bedeute aus Sicht des Landratsamts zwar weiterhin viel Arbeit vor allem in den Einrichtungen, gab Neidhardt zu bedenken, „aber da sind wir ja erprobt“.

Vieles andere konnte zurückgefahren und abgerechnet werden. Was jetzt noch notwendig ist, das könne im normalen Regelbetrieb abgewickelt werden, so Neidhardt. Auch die klassische Kontaktpersonennachverfolgung mit der Ermittlung von Infektionsketten beispielsweise sei bereits seit vielen Monaten nicht mehr in den Gesundheitsämtern umgesetzt worden.

Nur noch positive Corona-Tests werden erfasst

Erfasst werden müssen nur noch die täglichen Meldungen von positiven Corona-Tests. Das soll demnächst aber automatisiert geschehen. Das Thema Impfen wiederum „soll dahin zurückgehen, wo es vernünftigerweise hingehört“, so Neidhardt, nämlich in den medizinischen Bereich. Hier habe sich zurückliegend die Zusammenarbeit mit dem Klinikum Karlsruhe bewährt. „Das war einfach eine gute Partnerschaft“, die fortgeführt werden soll, sollte das notwendig werden, ergänzte die Erste Landesbeamtin.

Lob gab es dafür aus den Reihen des Ausschusses, beispielsweise von Till Neugebauer (SPD). „Was unter der Moderation vom Landratsamt gelungen ist, ist die sektorenübergreifende Versorgung beim Impfen sicherzustellen.“ Erst dadurch sei es gelungen, auch jene Menschen zu erreichen, „die eben nicht ärztlich gut versorgt sind, sondern gar keinen Arzt haben“, so Neugebauer. Das sei beeindruckend gewesen und unterstreiche, wie wichtig es ist, dass solche Aktionen in Krisenzeiten vom Landratsamt begleitet werden.

Stand in Sachen Corona beim Landratsamt Teststellen: Während der Pandemie waren im Enzkreis insgesamt 346 Teststellen registriert, von denen 179 wieder geschlossen haben und damit abgemeldet sind. 40 Teststellen pausieren momentan. 127 Teststellen sind noch aktiv, davon schicken 110 regelmäßige Meldungen.

Impfstützpunkte: Nach der Schließung des Kreisimpfzentrums in Mönsheim im September 2021 wurde eine dezentrale Impfinfrastruktur aufgebaut. Impfstützpunkte befanden sich unter anderem in Remchingen, Birkenfeld und Friolzheim. Die Abrechnung der Impfstützpunkte wird aktuell noch durch das Land geprüft. Eine Abschlagszahlung in Höhe von 80 Prozent ist im August bereits erfolgt.

Kontaktpersonennachverfolgung: Für den Zeitraum bis zum 31.12.2022 wurden außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 200.000 Euro bewilligt, die nach der aktuellen Hochrechnung mit rund 195.000 Euro auch verbraucht sein werden. Für den Haushalt 2023 stehen Mittel in Höhe von 400.000 Euro zur Verfügung. Die Nachverfolgung soll automatisiert über einen sogenannten BOT-Computer erfolgen. Dieser muss aus datenschutzrechtlichen Gründen im Amt laufen und von internen Kräften betreut werden.

Das Netzwerk, das während der Pandemie entstanden ist, werde der Enzkreis brauchen können, ergänzte Neugebauer. Auch er wies darauf hin, dass die medizinische Versorgung an sich keine staatliche Aufgabe sei. Nur ein Bereich gab ihm zu denken: Die kinderärztliche Versorgung, die teilweise nicht klappt.

Das Problem ist auch dem Landratsamt bekannt. „Wir haben Felder, wo die Impfpflicht daran scheitert, dass Sie keine Termine kriegen“, räumte Neidhardt ein. Wichtig sei es hier, für funktionierende Strukturen zu sorgen, „denn das Gesundheitsamt kann das nicht auf Dauer übernehmen“.

Belastungsgrenze für die Verwaltung

Landrat Bastian Rosenau wiederum ist froh, dass die Pandemie am Abklingen ist. „Es waren spannende Zeiten, aber ich sage Ihnen auch ganz ehrlich: Das müssen wir nicht immer haben.“

Die Verwaltung sei an eine Belastungsgrenze herangeführt worden. „Deshalb ist es gut, dass wir am Horizont ein Stück weit Normalität sehen“, sagte Rosenau. Immer im Krisenmodus arbeiten zu müssen, das funktioniere schließlich nicht – weder im Landratsamt noch beim medizinischen Personal, dem der Landrat besonders dankbar ist.

„Mir wird ewig denken, wie das war, als der Impuls kam: Da kommt eine große Welle auf uns zu und wir sollten uns mal zusammensetzen“, so der Landrat. Im kleinen Sitzungssaal seien damals alle wichtigen Vertreter anwesend gewesen und Konkurrenz habe keine Rolle gespielt, solange es um die Bewältigung der Krise ging. „Da hat ein Rad in das andere gegriffen“, betonte Rosenau.

Sollte es zu einer neuen Krisensituation kommen, dann, versicherte auch der Landrat, „werden wir Gewehr bei Fuß stehen“. Bis dahin sei die Verwaltung zunächst einmal „froh, wenn wir diese Dinge dorthin zurückgeben können, wo sie original auch hingehören“, nämlich nicht in die Hände des Staates, sondern in den Verantwortungsbereich der Medizin.