Der Wendehals ist ein Sonderling unter den Spechten - im Notfall ahmt er sogar Schlangen nach

Er ist vielleicht der schrägste Vogel im Enzkreis. Nicht umsonst nennt man ihnen einen Wendehals. Nicht weil er ein politischer Opportunist wäre, sondern weil er seinen Kopf ungewöhnlich weit drehen kann. „Und zwar um 180 Grad“, informiert der in Sternenfels-Diefenbach wohnende Mediziner und Fachbeauftragte für Ornithologie des Naturschutzbundes Deutschland (NABU), Stefan Bosch.

Den in vielen Regionen seltenen Vogel findet man in Teilen des Enzkreises noch relativ häufig. „Wendehälse sind die Charaktervögel der Streuobstwiesen. Sie sind überall da zu Hause, wo sie noch alte, intakte Obstwiesen finden, also beispielsweise bei mir in Sternenfels-Diefenbach“, erklärt Bosch.

Aber auch in Maulbronn, Knittlingen, Mühlacker, Remchingen oder Bretten findet man den Wendehals noch. Könnte man ihn noch finden, muss man eigentlich sagen. Denn den etwa Drossel-großen Vogel aus der Familie der Spechtvögel übersieht man häufig. Selbst dann, wenn man direkt vor dem Baum steht, auf dem er sitzt, ist er kaum zu erkennen.