Die beiden Kandidatinnen aus Birkenfeld und Baden-Baden haben sich in der letzten Runde des Recall durchgesetzt, Natalie souverän, Aileen nur knapp. Beide werden nächsten Samstag in den Motto-Shows teilnehmen.

Es hat ein bisschen was von Weihnachten an diesem Samstagabend bei „Deutschland sucht den Superstar“, zumindest für die beiden verbliebenen Kandidatinnen aus der Region, Aileen Sager aus Birkenfeld und Natalie Nock aus Baden-Baden. Marleen Schäfer aus Karlsruhe musste in der Woche davor nach Hause fahren.

Noch einmal schlafen und nebenbei das Okay von Chefjuror Dieter Bohlen abholen, dann ist der Weg direkt in die Live-Shows auch schon frei, die am kommenden Samstag beginnen werden. Die Chancen stehen gut: Zwölf sind noch dabei, nur zwei werden knapp vor dem Ziel scheitern.

Bevor es ans Eingemachte geht, dürfen sich Aileen und Natalie erst mal über ihren Erfolg beim Duett in der Show zuvor freuen.

Externer Inhalt von Youtube

„Du warst wirklich auch so super, ich war so stolz auf Dich“, sagt Natalie zu Aileen, die wiederum findet: „Es hat sich gelohnt.“ Auch für RTL. Die Show greift nämlich noch mal auf, was im Beisein der Jury übers Fremdgehen gesprochen worden ist. „Mein Ex-Mann war tatsächlich 33 Jahre älter als ich“, erzählt Natalie im Nachgang. „Krass“ findet das Aileen, die selbst von solchen Erlebnissen verschont geblieben ist.

Doch auch Negativ-Erfahrungen haben letztlich ihr Gutes, versichert Natalie. „Wenn das nicht passiert wäre, würde ich niemals hier sitzen.“ Die beiden scheinen sich in dem Moment gut zu verstehen, fallen sich später aber gegenseitig ins Wort und zoffen miteinander.

Nicht jeder kann das verstehen und mancher wirkt auch genervt. Es bringt auf jeden Fall sehr viel Sendezeit, bevor es endlich ernst wird.

Fast wäre der Traum für Aileen geplatzt

Den Song darf sich dieses Mal jeder selbst heraussuchen. Das macht es für die Kandidaten nicht zwingend leichter, schließlich will keiner etwas falsch machen, so kurz vor der Ziellinie.

„Ich mache mir vor den Auftritten immer viel Druck und habe auch Angst“, bekennt Aileen im Gespräch mit Jurorin Leony. „Du sollst schon Du sein, aber mit ein paar Ecken und Kanten mehr vielleicht“, rät diese Aileen, die mit dem Song „Ohne Dich“ von Vanessa Mai beweisen will, dass sie es schafft. Opa, mit dem sie kurz vorher noch telefonieren darf, sorgt für den Extra-Motivationsschub. „Bleib stark. Für uns bist Du die Beste“, sagt er noch.

Doch Aileen zeigt Nerven. „Hat nichts geklappt“, urteilt Bohlen. „Text vergessen, Anfang, Töne, Gefühle. Ich weiß gar nicht, was ich da beurteilen soll. Totaler Blackout irgendwie.“ Und Aileen befürchtet schon: „Mein Traum ist komplett geplatzt.“ Ist er aber nicht. Bohlen lässt sie nämlich trotzdem weiter. Die Live-Show kann kommen.

Externer Inhalt von Youtube

Natalie interpretiert den Song besser als das Original

Für Natalie gilt dasselbe. Sie hat die Zickereien bereits vergessen, als sie zu ihrem Auftritt geht, und beschäftigt sich nur noch mit den Fragen, „wie komme ich rüber, was möchte ich mitteilen, was möchte ich der Jury erzählen?“ Das ist ihr „ganz wichtig“, sagt sie und singt einen Song von Vicky Leandros, „Ich liebe das Leben“, in der Version von Andrea Berg.

Externer Inhalt von Youtube

Ein Song, der perfekt zu ihrer Geschichte passt. „Natalie“, ruft Bohlen begeistert aus. „Was hast Du denn gemacht heute? Das Intro, als Du angefangen hast, das war besser als von Andrea“, schwärmt er. Die Fahrkarte in die Live-Shows ist damit auch für sie gelöst, das Wiedersehen kommenden Samstag programmiert.