Dieb stielt Auto und baut Unfall damit in Ottenhausen im Enzkreis

Auf der Suche nach Diebesgut hat ein Unbekannter in Ottenhausen im Enzkreis mehrere unverschlossene Autos durchwühlt. Die Polizei teilte mit, dass der oder die Täter am frühen Dienstagmorgen zwischen Mitternacht und 3 Uhr die in der in der Tiergartenstraße, der Heidäckerstraße, der Hindenburgstraße und in der Straße „Appelhof“ geparkten Fahrzeuge durchsucht hat. Aus mehreren Fahrzeugen entwendete er Gegenstände deren Wert derzeit noch unbekannt ist.

In einem der Fahrzeuge fand er den Fahrzeugschlüssel und fuhr damit auf der Hindenburgstraße in Richtung Ortsmitte. Allerdings hatte er dort einen Unfall, ließ das Auto zurück und flüchtete.

Der Täter wird auf etwa 20 Jahre geschätzt und trug bei der Tat ein schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift im Brustbereich.

Die Polizei bittet Zeugen nun sich unter (0 70 82) 7 91 20 zu melden.