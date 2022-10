Unbekannte Einbrecher haben in Ispringen eine Bäckerei durchsucht und dabei 500 Euro gestohlen.

Unbekannte sind zwischen Sonntag, 2. Oktober, 18 Uhr, und Dienstag, 4. Oktober, 4 Uhr, in eine Bäckerei eingebrochen. Laut Polizeimeldung entwendeten sie 500 Euro, nachdem sie mehrere Räume aufgebrochen und durchsucht hatten. Der Ermittlungsstand der Polizei lässt vermuten, dass die Einbrecher durch ein Fenster in das Gebäude eingedrungen waren. Sie konnten im Anschluss an ihre Tat durch den Kellerflur entkommen.