Einbrecher stehlen an Silvester Wertgegenstände aus Haus in Niefern

In der Silvesternach sind unbekannte Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Niefern eingestiegen. Sie stahlen Bargeld und Schmuck.

In der Silvesternacht sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Niefern im Enzkreis eingedrungen und haben Wertsachen im niedrigen fünfstelligen Bereich gestohlen. Die Polizei teilte mit, dass die Täter in der Zeit zwischen Sonntag, 19 Uhr und 1. Januar, 2.40 Uhr, gewaltsam eine Tür aufbrachen, um so ins Innere des in der Goethestraße gelegenen Hauses zu gelangen.

Die Täter durchsuchten das gesamte Haus nach Wertgegenständen

Die Täter durchsuchten das gesamte Haus und hatten es dabei auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Im Anschluss an die Tat konnten sie unerkannt entkommen.

Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, bittet die Polizei, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0 72 31) 1 86 44 44 zu melden.