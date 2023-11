Einbrecher stehlen aus zwei Häusern in Niefern und Öschelbronn

In den beiden Ortsteilen Niefern und Öschelbronn von Niefern-Öschelbronn sind Einbrecher in zwei Häuser eingedrungen. Sie stahlen Schmuck und Bargeld.

Zu zwei Einbrüchen ist es im Laufe des Donnerstags in Niefern-Öschelbronn im Enzkreis gekommen. Die Polizei teilte mit, dass unbekannte Täter zwischen 12.20 Uhr und 20.50 Uhr gewaltsam in einem in der Pforzheimer Straße in Niefern gelegenem Einfamilienhaus einbrachen und Schmuck stahl.

Die Diebe gelangten an Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe

Zu einer weiteren Tat kam es am Donnerstag, zwischen 19.20 Uhr und 19.50 Uhr in Öschelbronn. Hier brachen die Täter in die Wohnung eines im Osten des Ortsteils gelegenem Mehrfamilienhauses ein und entwendeten einen Bargeldbetrag im vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter (0 72 31) 1 86 44 44 zu melden.