Einbruch im Landratsamt Enzkreis in Pforzheim: Diebe öffneten Tresor

Beim Einbruch ins Landratsamt Enzkreis in Pforzheim haben die Täter Bargeld erbeutet – und einen noch höheren Sachschaden hinterlassen.

Bei ihrem Einbruch ins Landratsamt Enzkreis haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag mehrere Büros durchwühlt. Am Freitag konnte die Polizei auf Anfrage nun weitere Einzelheiten nennen.

Demnach waren die Täter in drei Stockwerken des großen Behördengebäudes in der Pforzheimer Zähringerallee zugange. Sie brachen drei Bürotüren auf.

Eindringlinge klauen dreistelligen Betrag aus Tresor im Landratsamt Enzkreis

Sie durchsuchten noch weitere Büros, die nicht verschlossen waren. Wie viele genau es waren, blieb am Freitag unklar. „Es wurde aber nicht alles durchwühlt“, sagt ein Polizeisprecher.

Bei ihrer nächtlichen Aktion öffneten die Eindringlinge auch einen Tresor. „Ein dreistelliger Bargeldbetrag wurde entwendet“, so der Sprecher.

Eine noch größere Summe macht der Sachschaden aus, den die Täter durch aufgebrochene Türen und weitere Beschädigungen hinterließen. Die Polizei beziffert ihn derzeit auf rund 10.000 Euro.

Am Morgen nach dem Einbruch hatte die Polizei von einem unübersichtlichen Bild gesprochen. Man müsse zunächst sichten, was da sein müsste und was tatsächlich da ist. Zu dem Zeitpunkt war noch unklar, ob etwas gestohlen wurde.

Der Betrieb im Landratsamt lief einer Sprecherin der Behörde zufolge bereits am Donnerstag ohne Beeinträchtigungen.

Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei hofft auf Zeugen.