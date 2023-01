Eine Person verletzt: Täter klaut Bargeld aus Spielhalle in Königsbach-Stein

Ein Unbekannter hat am Donnerstag Geld im dreistelligen Bereich aus einer Spielhalle in Königsbach entwendet. Ein Besucher stellte sich ihm in den Weg.

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagabend Bargeld aus einer Spielhalle in Königsbach geklaut und einen Mann verletzt. Der Täter betrat die Spielhalle in der Durlacher Straße gegen 22.30 Uhr und ging direkt zum Kassenbereich, teilte die Polizei mit.

Dort nahm er aus einer Kasseneinlage Bargeld im dreistelligen Bereich an sich und verstaute es in einer Stofftasche. Beim Verlassen der Spielhalle stellte sich ihm ein Besucher in den Weg. Der Täter stieß den Mann zur Seite und er stürzte zu Boden. Der Dieb flüchtete und konnte trotz Fahndung mit einem Polizeihubschrauber und mehreren Streifenwägen nicht gefunden werden.

Der Unbekannte sei etwa 1,90 bis zwei Meter großer und über 100 Kilogramm schwer. Der Mann habe braune Augen und sei von sportlich-kräftiger Statur. Er trug eine helle Winterjacke mit Kapuze und eine weiße Hose. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Täter Mund und Nase mit einem schwarzen Tuch oder Schal überdeckt.

Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach möglichen Zeugen.

Zeugen gesucht (0 72 31) 1 86 44 44