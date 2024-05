Am Sonntagmorgen hat es in einem Haus im Straubenhardter Ortsteil Langenalb gebrannt. Drei Personen wurden verletzt, davon einer lebensgefährlich. Die Polizei geht von einem hohen Sachschaden aus

Durch einen Brand im Dachgeschoss wurde ein Einfamilienhaus in Straubenhardt, Ortsteil Langenalb, schwer beschädigt. Drei Personen wurden der Polizei zufolge verletzt.

Einer davon schwer, möglicherweise lebensgefährlich, so die Polizei. Diese Person musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Weitere zwei Personen wurden leicht verletzt in ein örtliches Krankenhaus gebracht, so die Polizei auf Nachfrage.

Sachschaden im sechsstelligen Bereich

Zur Brandursache kann die Polizei nach derzeitigem Stand keine Angaben machen. Die Beamten gehen von einem hohen Sachschaden aus. Das Feuer sei gelöscht. Es bestehe keine Gefahr für die umliegenden Häuser. Die Feuerwehr sei aber noch im Einsatz.