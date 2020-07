Einparken endet mit einem Überschlag

Ein 80-Jähriger hat sich am Mittwochmittag beim Einparken in seine Grundstückeinfahrt mit seinem Fahrzeug überschlagen und einen Schaden von rund 20.000 Euro verursacht.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim hatte der Mann gegen 12 Uhr seinen Mercedes bereits rückwärts in seiner Einfahrt in der Rosenstraße geparkt. Beim Versuch, seinen Wagen nochmals zu korrigieren, ist er vermutlich zu ruckartig auf das Gas getreten. Dabei fuhr das Fahrzeug beschleunigt auf das gegenüberliegende Grundstück, wo es einen Zaun mitriss und über eine Mauer schanzte, so dass der Wagen sich schlussendlich überschlug. Der Fahrer wurde leicht verletzt, musste jedoch die herbeigerufenen Rettungskräfte nicht in Anspruch nehmen.

Sein Wagen erlitt einen Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro und musste abgeschleppt werden.