Der erste Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Eisingen steht fest: Kriminalhauptkommissar Sascha-Felipe Hottinger tritt am 28. November an. Bereits Wochen vor der Bewerbungsfrist hat er das nun verkündet.

Die Katze ist aus dem Sack: Mit einer Aktion hat Sascha-Felipe Hottinger bekannt gegeben, dass er am 28. November bei der Bürgermeisterwahl in Eisingen antritt. Somit hat er sich schon Wochen vor der offiziellen Bewerbungsfrist in Position gebracht.

Damit liegt der 36-jährige Gemeinderat von Königsbach-Stein im Trend. Auch in anderen Enzkreis-Gemeinden haben Interessenten frühzeitig ihre Bewerbung bekannt gegeben. Die Huchenfelder Ortsvorsteherin Sabine Wagner tritt wie berichtet in Neuhausen an und Alexander Kozel in Knittlingen.

Auch Hottinger ist früh aus der Deckung gekommen – um mehr Zeit für Termine und Aktionen zu haben und den Wahlkampf flexibler gestalten zu können, wie er sagt. Sein Ziel sei, in den kommenden Wochen und Monaten mit vielen Leuten ins Gespräch zu kommen. Er wolle nicht alles in die wenigen Wochen vor der Wahl pressen und dann von Termin zu Termin springen müssen, erklärt der Kriminalhauptkommissar.