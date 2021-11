Verstärkter Wahlkampf

Bürgermeisterwahl in Eisingen: Kandidaten wollen Wahlbeteiligung steigern

Bei der Bürgermeisterwahl in Eisingen gibt es am Sonntag, 12. Dezember, einen zweiten Wahlgang. Sascha-Felipe Hottinger und Janette Fuchs treten erneut gegeneinander an. Über das Ergebnis der Wahl zeigten sich am Montag beide Kandidaten zufrieden.