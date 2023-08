Einbruch in ein Einfamilienhaus in Eisingen: Polizei lässt Verdächtigen frei

Ein Einbrecher hatte es in der Nacht zum Freitag auf ein Einfamilienhaus in Eisingen abgesehen. Die Polizei fahndete mithilfe eines Hubschraubers.

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Eisingen haben Beamte einen vermeintlich Tatverdächtigen am Freitag gegen 0.30 Uhr festgenommen.

Wie die Polizei mitteilte, gelang es einem Täter gewaltsam durch das Fenster des Anwesens in der Kniebisstraße zu gelangen. Dann durchwühlte er alle Räume des oberen Stockwerks und nahm diverse Wertgegenstände an sich.

Der Hauseigentümer wurde durch den Lärm geweckt und begab sich daraufhin ebenfalls in das Obergeschoss. Der Einbrecher ergriff daraufhin die Flucht.

Die Beamten leiteten eine Fahndung mithilfe eines Polizeihubschraubers ein. Dabei wurde der 54-jährige Verdächtige in Tatortnähe ausgemacht und vorläufig festgenommen. Nach der Prüfung seiner Personalien setzte ihn die Polizei aber wieder auf freien Fuß.

Kriminalpolizei nimmt Hinweise entgegen

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.