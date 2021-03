Eltern aus dem Enzkreis sollen Geld für den Schulbus bezahlen, auch wenn die Schule dicht ist

Familie Stolzenburg ist sauer. Sohn Finnley besucht die Max-Planck-Realschule in Bretten und fährt täglich mit dem Bus dorthin. In normalen Zeiten. Da der Fünftklässler erst am vorvergangenen Montag wieder zum Präsenzunterricht kommen durfte, blieb sein Schüler-Abo in den Monaten davor, also seit Beginn des Lockdowns vor Weihnachten, ungenutzt.

„Aber der Betrag wurde fleißig weiter abgebucht“, erklärt Vater Sascha Stolzenburg und rechnet hoch: Rund 200 Euro. „Zum Fenster rausgeschmissen“, schimpft Mutter Tanja. Sie hätten das anfangs nicht bemerkt, zumal es keine Informationen vom Verkehrsverbund Pforzheim-Enzkreis (VPE) gegeben habe.

Als er kürzlich dort nachfragte, ob das Geld erstattet würde, bekam er die Auskunft, der Junge könne mit seinem Abo ja im gesamten Verbundgebiet umherfahren. „Aber es heißt doch, man solle wegen Corona Reisen, auch mit dem Bus, aufs Nötigste beschränken“, sagt Stolzenburg. Und wohin solle ein Elfjähriger denn schon fahren? „Während des Lockdowns und bei den hohen Infektionszahlen schicke ich meinen Sohn mit Sicherheit nicht durch die Landschaft“, empört er sich.