85-jähriger Radfahrer in Engelsbrand lebensgefährlich verletzt

Ein 85-jähriger Radfahrer ist in Engelsbrand im Enzkreis mit einem Auto zusammengestoßen und lebensgefährlich verletzt worden.

Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 85-jähriger Radfahrer im Engelsbrander Ortsteil Salmbach, auf der Pforzheimer Straße, in Richtung Engelsbrand, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Am Ende eines aufgezeichneten Radfahrstreifens wollte er auf die Fahrbahn wechseln. Dabei kam es zur Berührung mit einem Auto, das von einem 73-jährigen Mann gelenkt wurde und in gleicher Richtung unterwegs war.

Der 85-Jährige kam zu Fall und zog sich bei dem Sturz lebensgefährliche Verletzungen zu, so die Polizei weiter.

Hubschrauber brachte Mann ins Krankenhaus

Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik verbracht. Einen Fahrradhelm hatte er nicht getragen. Es entstand geringer Sachschaden.

Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.