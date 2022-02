Alkoholisierter Autofahrer: Auto kippt in Engelsbrand um

Ein 75-Jähriger ist am Dienstagabend kurz vor 19 Uhr in der Höhenstraße in Engelsbrand mit seinem Fahrzeug gegen einen Holzstapel gefahren und auf die Seite gekippt. Wie die Polizei mitteilte, diente der Holzstapel offenbar als Rampe.

Der Pkw-Fahrer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr aus seinem Auto befreit und blieb unverletzt. Sein Alkohol Vortest ergab einen Wert von über anderthalb Promille.

Er musste eine Blutprobe abgeben und die Beamten behielten seinen Führerschein ein. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Neben Polizei und Feuerwehr war auch der Rettungsdienst im Einsatz.