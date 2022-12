Auto fährt in Engelsbrand-Salmbach in eine Hauswand – Fahrerin mittelschwer verletzt

Aus noch unbekannten Gründen ist eine Frau in Salmbach von der Straße abgekommen und in eine Hauswand gefahren. Die 38-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden.

In Engelsbrand-Salmbach ist in der Nacht auf Dienstag gegen kurz vor drei Uhr ein Auto in eine Hauswand gefahren. Die 38 Jahre alte Fahrerin wurde dabei nach Polizeiangaben mittelschwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Fahrzeug hat Totalschaden

Nach ersten Informationen der Polizei fuhr das Auto auf der Pforzheimer Straße in Engelsbrand-Salmbach von Schömberg-Langenbrand kommend in Richtung Engelsbrand. In einer Linkskurve kam die Autofahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Wand, wurde von dort nach links abgewiesen und quer über die Fahrbahn geschleudert – hier prallte sie mit dem Fahrzeug gegen die Hauswand.

Warum die Frau von der Straße abkam ist noch nicht unklar. Das Auto hat einen Totalschaden (10.000 bis 15.000 Euro). Der weitere Sachschaden für die Mauer des Hauses liegt bei rund 1.000 Euro und für die Wand rund 500 Euro. Ein Rettungswagen und die Feuerwehr waren im Einsatz.