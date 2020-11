Polizei sucht Zeugen

Engelsbrand: Einbrecher flüchtet, als Hausbewohnerin ihn ertappt

Eine Hausbewohnerin hat einen Einbrecher in Engelsbrand auf frischer Tat ertappt. Der noch unbekannte Täter flüchtete am Mittwochabend in Grunbach, teilte die Polizei mit.