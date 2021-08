Engelsbrand-Salmbach wird bis Samstag komplett abgeriegelt

Seit Februar vergangenen Jahres war die Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Anwohner allerdings kamen mit geringen Einschränkungen immer irgendwie in ihre Häuser. Jetzt wird die Asphaltdeckschicht aufgebracht. Damit ist kein Durchkommen mehr möglich.

„Anders wäre das nicht durchführbar“, begründet der zuständige Bauleiter der Firma Vogel-Bau aus Karlsruhe, Marc Schwertfeger, diese Maßnahme. Die Deckschicht müsse nahtlos aufgebracht werden. Alle Anwohner seien informiert worden, damit sie ihre Fahrzeuge rechtzeitig außerhalb des Ortes parken.

Briefe können an den drei Tagen nicht zugestellt werden, auch kein Paketdienst kommt durch und Heizöl und andere Anlieferungen sind nicht möglich. Nur noch massiver Regen könnte zur Verschiebung der Arbeiten führen.

11.000 Quadratmeter werden beschichtet

1,6 Kilometer Straße werden mit einer Breite zwischen sechs und sieben Metern mit einer zweieinhalb Zentimeter dicken Asphaltdeckschicht belegt. Mit zwei sogenannten Fertigern, das sind breitflächige Asphaltmaschinen, werden 11.000 Quadratmeter an zwei Tagen beschichtet. Acht Lastwagen mit jeweils 26 Tonnen fahren das Material vom Pforzheimer Asphaltwerk heran.

Mehr zum Thema Das dicke Ende kommt noch Salmbachern steht weiterer Baustellen-Stress bevor

Der Asphalt ist bei der Anlieferung 150 bis 180 Grad heiß. Die Firma Vogel-Bau trägt den Asphalt mit etwa 15 Mann und mit Maschinen auf. Das muss schnell geschehen. Sinkt die Temperatur unter 140 Grad, könnte es zu Problemen beim Auftrag kommen. Je nach Außentemperatur muss der Belag zwei bis drei Tage trocknen. Je kühler es ist, desto besser trocknet er.

Am Mittwoch wird die gesamte Straße zunächst gereinigt. Danach kommt der Tankwagen mit einer Sprühschiene und trägt ein bituminöses Bindemittel auf. Das hat schon die Farbe schwarz und braucht ein paar Stunden zum Trocknen.

Ab Samstagmorgen sollen Anlieger die Straße wieder befahren können

Am Donnerstag früh stehen zwei Fertiger oben am Wald, am Ortseingang von Salmbach aus Richtung Langenbrand. Der erste Lastwagen wird um 7.30 Uhr erwartet. Wenn alles planmäßig verläuft, kommen die Fertiger am Freitagabend unten am Kreisverkehr in Engelsbrand an.

Am Samstag ab sechs Uhr sollen die Anwohner die Durchgangsstraße wieder befahren können. Auch die Anschlüsse der Nebenstraßen und die Römerstraße werden asphaltiert. Bis die Landesstraße für den Durchgangsverkehr wieder freigegeben wird, dürften noch zwei Wochen vergehen. Es sind noch Arbeiten entlang der Strecke notwendig.

Auch Landrat Bastian Rosenau wohnt in Salmbach. „Das ist kein Problem“, antwortet er auf unsere Frage, wie er zu seinem Arbeitsplatz kommt. „Ich werde einfach das Auto in Engelsbrand parken und hin und herlaufen“. Tano Hauff hat seine Tankstelle direkt an der Durchgangsstraße. Über einen Automaten kann man Tag und Nacht tanken. „Wir lassen alles laufen. Ein Abschalten könnten nur Probleme mit dem Computer bringen“, erklärt er. Die Sperrung der Ortsdurchfahrt hat ihm ein großes Umsatzminus eingefahren.

Betreten der Fahrbahn würde zu irreparablen Schäden führen

Auch eine Gemeinschafts-Arztpraxis liegt an der Pforzheimer Straße. Die macht allerdings zur Zeit Urlaub. Das Altenpflegeheim „Haus Talblick“ liegt ebenfalls an der Durchgangsstraße. „Wir haben wichtige Lieferketten angepasst. Und wir parken im Engelsbrander Industriegebiet und laufen rüber“, erklärt Hausleiter Christoph Schütze.

Die Baufirma weist ausdrücklich darauf hin, dass die Fahrbahn an den drei Tagen ab dem Auftrag des Sprühmittels weder befahren noch überquert werden darf. Irreparable Beschädigungen an den Fahrzeugen und auch zu Hause an den Böden durch „schwarze Fußabdrücke“ wären die Folge. An verschiedenen Stellen werde es provisorische Überquerungsmöglichkeiten bis zum Asphalteinbau geben. Für mögliche Rettungseinsätze von Notarzt und Feuerwehr würden Möglichkeiten geschaffen.