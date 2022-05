Schulbus gerät in Engelsbrand-Grunbach in Brand

Am Montagmittag hat ein Schulbus am Ortseingang Engelsbrand-Grunbach gebrannt. Die Schüler konnten sich rechtzeitig retten.

Ein besetzter Schulbus geriet am Montag auf der Calwer Straße am Ortseingang Engelsbrand-Grunbach in Brand. Das Feuer wurde gegen 12.35 Uhr bei der Polizei Pforzheim gemeldet.

Die Ursache war vermutlich ein technischer Defekt, so ein Sprecher der Polizei Pforzheim. Der Brand entstand im Motorraum und breitete sich dann aus.

Laut Informationen der Polizei konnten alle Schüler rechtzeitig den Bus verlassen, es sei niemand verletzt worden.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Für die Schüler wurde ein Ersatzbus bereit gestellt.

Diese Meldung wird aktualisiert.