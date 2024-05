In Engelsbrand hat sich am Abend ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. In einer Autowerkstatt rutschte ein Wohnmobil von einer Hebebühne und fiel auf zwei Mitarbeiter, die an dem Fahrzeug arbeiteten. Ein Mann erlitt schwere Verletzungen, er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Ein weiterer Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Polizei und Feuerwehr sind vor Ort

Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr sind weiterhin vor Ort im Einsatz. Die Unfallursache ist nicht geklärt., die Polizei ermittelt.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 19.46 Uhr]