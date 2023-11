Mit Blick auf die geplante Kantinen-Sanierung und die Energieagentur keep lotet der Kreistag Einsparmöglichkeiten aus – dabei geht es ans Eingemachte.

Die Diskussionen waren kontrovers, die Beschlüsse alles andere als einstimmig. Dass der Enzkreis sparen muss und künftig nicht mehr alle Freiwilligkeitsleistungen finanzieren kann, wird inzwischen in fast jeder Sitzung des Kreistags und der dazugehörigen Ausschüsse betont.

Wie gehts weiter mit der keep?

Die Frage ist nur: Wo genau soll man den Rotstift ansetzen? Eine mögliche Stelle könnte aus Sicht einiger Gremiumsmitglieder die Klimaschutz- und Energieagentur Enzkreis Pforzheim (keep) sein.

Für die gemeinsam mit der Stadt finanzierte Einrichtung hatte die Kreisverwaltung in der jüngsten Sitzung am Montagnachmittag eine Erhöhung des Festbetragszuschusses vorgeschlagen: von bisher 100.000 auf 200.000 Euro ab dem kommenden Jahr.

Den entsprechenden Beschluss wollte eine Mehrheit des Gremiums angesichts der angespannten Haushaltslage am Montag lieber nicht fassen: Bei sieben Gegenstimmen und drei Enthaltungen wurde eine Vertagung herbeigeführt. Beantragt hatte sie der Straubenhardter Bürgermeister Helge Viehweg (SPD), nachdem sich etliche Gremiumsmitglieder kritisch zur Erhöhung des Zuschusses geäußert hatten.

Viehweg regte an, alle Freiwilligkeitsleistungen in die Haushaltsberatungen aufzunehmen und dort zu schauen, was noch finanzierbar ist. Für ihn geht es dabei auch um die Höhe der Kreisumlage und die Leistungsfähigkeit der Städte und Kommunen.

Letztere sieht auch Kieselbronns Bürgermeister Heiko Faber (FWV) gefährdet, der mit Blick auf die keep sagte, nicht alles Wünschenswerte sei auch finanzierbar, zumal es auf dem freien Markt schon genügend Energieberater gebe.

Erik Schweickert (FDP) hält die keep zwar für sinnvoll. Betonte aber auch, dass es sich bei ihr nicht um eine Pflichtaufgabe handle. „Da müssen wir uns dann schon überlegen, ob wir uns das leisten können.“

Die Kreisverwaltung erachtet eine Erhöhung des Zuschusses für notwendig, um neues Personal aufzubauen und so den steigenden Beratungsbedarf abdecken zu können.

Zusammenarbeit mit externen Energieberatern

Erste Landesbeamtin Hilde Neidhardt denkt dabei unter anderem an Fördermittelberatung für Kommunen, die mit den aktuell vorhandenen Kapazitäten nicht geleistet werden könne.

Auch Besuche bei Bürgern zu Hause sind laut Neidhardt nicht möglich. Denn die keep arbeitet derzeit mit freien Energieberatern zusammen, deren Zeit durch volle Auftragsbücher begrenzt sei. Eine Argumentation, der nicht alle Kreistagsmitglieder folgen konnten.

Steffen Bochinger (FWV) verstand nicht, warum man nun fest angestellte Berater will: Mit den externen funktioniere es doch sehr gut. Aktuell verfügt die Agentur über zehn freie Berater, zum Jahresende voraussichtlich über zwölf. Der Kelterner Bürgermeister findet, dass die Mitarbeiter der keep in erster Linie die Kommunen unterstützen sollten. Stelle man dann bei der Zahl von zwölf externen Beratern einen Personalengpass fest, könnte er sich ein finanzielles Nachsteuern durchaus vorstellen. Pauschal über 100.000 zusätzliche Euros beschließen wollte er aber nicht.

Peter Pförsich (Grüne) dagegen unterstützte den Verwaltungsvorschlag: Um das Energiesystem umzustellen, brauche man Fachwissen, das die keep liefere. „Man kann doch nicht sagen: Klimaschutz ist uns wichtig, aber Geld soll er nicht kosten.“

Keine Alternative zur Kantinen-Sanierung in Sicht

Weniger kontrovers verlief die Diskussion, als es um die Sanierung der Landratsamts-Kantine ging. Mit Blick auf die geschätzten Gesamtkosten von rund 2,6 Millionen Euro hatte Schweickert zunächst eine Vertagung in die Haushaltsberatungen beantragt – letztlich erfolglos: Es wurde direkt über die Beschlussvorschläge abgestimmt und dabei mehrheitlich unter anderem entschieden, dass es mit der inzwischen erarbeiteten Entwurfsplanung weitergehen soll.

Auch Günter Bächle (CDU) war gegen eine Verschiebung der Beschlussfassung, weil er nicht glaubte, dass „am Ende etwas anderes herauskommt als Zustimmung“. Zumal Landrat Bastian Rosenau keinen Zweifel daran ließ, dass es zu einer Sanierung nur eine einzige Alternative gibt: „Den Schlüssel ‘rumdrehen.“ Das Gebäude sei am Ende seiner Lebensdauer angekommen und nicht mehr nutzbar.

Schon im Dezember 2021 hatte der Kreistag die Verwaltung beauftragt, die Kantine mit einem zertifizierten Inklusionsbetrieb weiterzuführen. „Vesperkantine plus“ heißt das Konzept, das laut Sitzungsvorlage ein Frühstücks- und ein Mittagstischangebot vorsieht. Neben einem umfangreichen Vesperangebot soll es auch warme Speisen geben.

Ergänzend sind Möglichkeiten zur Selbstversorgung und eine Geschirrlogistik in einem nachhaltigen Kreislaufsystem vorgesehen. Der Gastraum soll zum Begegnungsort werden, Besprechungen und Veranstaltungen ermöglichen.