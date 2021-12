Inzidenz dauerhaft unter 500

Enzkreis: Ausgangssperre für Ungeimpfte wird aufgehoben

Die nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte im Enzkreis muss am Samstag aufgehoben werden. Entscheidend dafür ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag zum fünften Mal in Folge unter 500 blieb.