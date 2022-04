Enzkreis Bibel ist einfach zu lesen und zeigt Kirchen aus der Region

Auf den ersten Blick wirkt das dicke, blaue Buch recht unscheinbar. Doch das ändert sich, sobald man es aufschlägt: Die im J. S. Klotz Verlagshaus erschienene Enzkreis-Bibel hat eine ganze Menge zu bieten. Die komplette Basis-Bibel wird darin ergänzt durch Abbildungen aus historisch und kunstgeschichtlich wertvollen Kirchen im Enzkreis.

Es handelt sich um ein Projekt des Historikers und Verlegers Jeff Klotz, der die Enzkreis-Bibel als Auftakt und Motivation zu weiteren und ähnlichen Projekten dieser Art begreift. Mit ihr will er einerseits den biblischen Text durch herausragende kirchliche Orte der Region zieren.

Andererseits soll vor allem der biblische Text dazu anregen, diese kirchlichen Orte nochmal ganz neu zu betrachten. Laut Klotz bestehen diese Bezüge zwar nicht immer. Und doch seien vielerorts Verweise zu finden und somit die sakralen Orte der Region im wahrsten Wortsinne neu „verortet“.

Der Herausgeber ist zwar offiziell der Kirchenbezirk Badischer Enzkreis, der auch den Druck bezuschusst hat, damit die Bibel für einen Preis von unter 30 Euro verkauft werden kann. Getragen wird die Bibel aber auch von den württembergischen Dekanaten Mühlacker und Neuenbürg. Die Auflage beträgt 2.000 Exemplare.

Enzkreis-Bibel mit einfacher Sprache und Erklärungen

Christoph Glimpel lobt die klare, leicht zu lesende Sprache und die Erläuterungen, die direkt am Seitenrand zentrale theologische Begriffe kurz und verständlich erklären. Der Dekan des Badischen Enzkreises findet, dass sich die Bilder wunderbar einfügen. Er könnte sich gut vorstellen, die Enzkreis-Bibel künftig im Konfirmanden-Unterricht einzusetzen – auch, weil man mit ihr das „Kirchen-Lesen“ lernen könne. Auch der Mühlacker Dekan Jürgen Huber schätzt die Übersetzung und erklärt, er nutze diese gerne im Gottesdienst. Als er und Glimpel am Freitag ein Exemplar an Landrat Bastian Rosenau (Freie Wähler) überreichen, verspricht dieser, es in seinem Büro aufzubewahren.

Ab sofort erhältlich Hochwertige Verarbeitung: Die Enzkreis-Bibel ist ab sofort erhältlich. Bezogen werden kann sie direkt beim J. S. Klotz Verlagshaus – und zwar für knapp 30 Euro. Sie hat exakt 2.128 Seiten und enthält 169 Abbildungen. Dass die Verarbeitung äußerst hochwertig ist, zeigen ein fester Leinen-Einband mit Silberprägung, Fadenheftung und Leseband. Besonderer Schatz: Jeff Klotz dankt unter anderem dem Bezirkskirchenrat des Badischen Enzkreises und Dekan Christoph Glimpel, den zahlreichen evangelischen und katholischen Pfarrern aus der Region, Claudius Schillinger als Öffentlichkeitsbeauftragtem des Badischen Enzkreises, dem Landratsamt und Harald Funke, der die grafischen Arbeiten, die Platzierung der Fotografien und die Gestaltung des Einbands übernommen hat. „Ein besonderer Schatz“ sei Ewald Freiburgers fotografische Sammlung zu den Kirchen des Enzkreises gewesen.

Rosenau spricht von der „idealen Bibel für jedermann und jedefrau“, perfekt geeignet auch für Bibel-Neulinge. Er bezeichnet sie als übersichtlich, „durchdacht bis in kleinste Detail“, nutzer- und leserfreundlich. Es handle sich um „eine Bibel für alle Lebenslagen“, die neben dem reinen Bibeltext auch sonst noch viel zu bieten habe.

Rosenau hat für die Bibel auch ein Vorwort geschrieben, in dem er betont, die vorliegende Ausgabe besteche neben modernen Texten durch „wunderschöne, zu den jeweiligen Bibelstellen passende Illustrationen“, die darüber hinaus noch einen lokalen Bezug hätten. „Sie zeigen historisch und kunstgeschichtlich wertvolle, wunderschön ausgestattete Kirchen in der Region.“

Enzkreis-Bibel enthält viele Bilder regionaler Kirchen

In dieser Hinsicht sei der Enzkreis eine „wahre Schatztruhe“, schreibt Rosenau und verweist unter anderem auf die romanische Klosterkirche in Maulbronn und die gotische Basilika St. Maria Magdalena in Tiefenbronn. Zudem betont der Landrat, er sei stolz, dass es im Enzkreis „viele sehr aktive Kirchengemeinden“ gebe, die ihren Mitgliedern Halt geben, Lebenssinn stiften und Möglichkeiten schaffen, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und christliche Gemeinschaft im Alltag zu leben.

Ein Vorwort haben auch die badische Landesbischöfin Heike Springhart und ihr württembergischer Amtskollege Frank Otfried July verfasst. Sie betonen, das Himmelreich könne in allen Dörfern und Städten seinen Anfang nehmen, in denen die Botschaft von Jesus auf offene Ohren, Herzen und Hände treffe. Die Enzkreis-Bibel mache das sichtbar, indem Bibeltexte von Bildern „aus den vielen wunderbaren Kirchen des Enzkreises“ begleitet werden: „Mit diesen Bildern haben Menschen im Enzkreis zum Ausdruck gebracht, wie sie von der Botschaft von Jesus Christus und den Worten der Bibel berührt worden sind.“