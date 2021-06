Enzkreis erreicht letzte Lockerungsstufe: Was gilt ab Dienstag?

Die meisten Begrenzungen sind passé. So fällt in der Gastronomie, im Einzelhandel, in Hotels, Museen, Volkshochschulen und in Schwimmbädern die Testpflicht komplett weg. Es gibt auch keine Begrenzung der zulässigen Personenzahl mehr. Nach wie vor ist – außer im Einzelhandel – die Registrierung zum Beispiel über die Luca-App vorgeschrieben, betont das zuständige Landratsamt. Es muss zudem ein Hygienekonzept geben. Eine Ausnahme gibt es in Schwimmbädern: Am Einlass gibt es zwar keine Obergenze mehr, es darf aber nur eine begrenzte Zahl an Menschen gleichzeitig im Wasser sein.