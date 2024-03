Unbekannte sind gewaltsam in eine Wohnung im Engelsbrander Stadtteil Grunbach eingebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 20 Uhr und 10 Uhr gewaltsam in eine Wohnung in der Straße „Im Gaisackerweg“ im Engelsbrander Stadtteil Grunbach eingebrochen.

Gestohlen wurde nichts.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 70 82) 7 91 20 zu melden.