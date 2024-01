Ortenau Vorreiter

FDP-Fraktion fordert Einführung einer Bezahlkarte für Flüchtlinge im Enzkreis

Karte statt Bargeld: In der Ortenau läuft die Umstellung auf Bezahlkarten für Geflüchtete an. Damit sei man Vorreiter. Und anderswo? Im Enzkreis will die FDP-Kreistagsfraktion schnell nachziehen.