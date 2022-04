Start in die Saison: Freibäder im Enzkreis planen den Normalbetrieb

Reduzierte Besucherzahl und mehrere Zeitfenster gehören der Geschichte an: In den Verwaltungen freut man sich auf einen regulären Badebetrieb.

Bei heißen Temperaturen ab ins kühle Wasser und die freie Zeit unter freiem Himmel genießen: Das galt vor der Pandemie als unbeschwerter Freibad-Besuch. In den vergangenen beiden Jahren haben die Betreiber zwar alles für ihre Badegäste getan, was unter diesen Umständen möglich war; ohne Einschränkungen ging es aber trotzdem nicht.

Nun steht der Sommer erneut vor der Tür und die konstant weiter sinkenden Inzidenzzahlen machen Hoffnung darauf, dass die Freibad-Saison in diesem Jahr tatsächlich wieder unter normalen Bedingungen stattfinden kann.

Einschränkungen, wie man sie aus den vergangenen beiden Jahren gekannt hat, sollen nach Lage der Dinge fallen. In den Bädern im Enzkreis stellt man sich auf einen Normalbetrieb ein.

Freibad in Niefern-Öschelbronn fühlt sich für die Saison gewappnet

In Niefern-Öschelbronn beispielsweise bereitet man sich in diesem Sinne bereits auf die neue Saison vor. „Wir hoffen, dass wir dieses Jahr ohne Einschränkungen den Betrieb aufnehmen können“, erklärte Hauptamtsleiter Ekkehard Vogel im Gespräch mit unserer Redaktion.

„Im Moment sieht es danach aus, dass es so kommt“, insofern konzentriere man sich in den Vorbereitungen auch auf einen Normalbetrieb.

Zumindest im Hinterkopf sind die Gemeinden aber gebrannte Kinder. „Es sind ja noch vier Wochen“, räumt Vogel ein. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich bis Mitte Mai, wenn das Freibad in Niefern öffnen soll, noch einmal Gravierendes ändert, wird dennoch als gering eingeschätzt.

Und falls doch: Aus den letzten beiden Jahren ist man ja gewappnet und weiß, wie notfalls auch ein Badebetrieb unter Corona-Bedingungen funktionieren würde.

Am 15. Mai eröffnet das Freibad in Neuenbürg die Saison

Derzeit sind die Mitarbeiter dabei, das Bad für den Saisonstart zu richten. Unter anderem müssen die Becken gesäubert oder die Pumpen überprüft werden, erklärt Vogel. Zudem werden die technischen Anlagen gecheckt. Das alles muss entsprechend koordiniert werden, weil parallel noch der Hallenbadbetrieb läuft.

Ein ähnliches Bild zeigt sich in Neuenbürg: Auch hier sei man bereits fleißig dabei, das Freibad für den Betrieb vorzubereiten, bestätigt Stadtkämmerin Gabriele Häußermann, in deren Verantwortungsbereich das Freibad liegt.

Losgehen soll es hier am 15. Mai. Die Vorfreude auf diese Saison sei groß, versichert sie. Schließlich soll es auch in Neuenbürg wieder eine ganz normale Saison werden, wie man sie aus Vor-Pandemie-Zeiten kennt.

Es soll auch wieder Dauerkarten geben

„Wir hatten vorher die zwei Zeitfenster“, blickt Häußermann auf das letzte Jahr zurück. „Dieses Jahr haben wir ganz normale Öffnungszeiten.“ Besucherbeschränkungen sind ebenfalls vom Tisch. Und auch Veranstaltungen wie die Kindernachmittage sollen in dieser Saison wieder durchgeführt werden.

Für Dauerbadegäste gibt es in dem Kontext eine gute Nachricht: Gab es zuletzt nur noch Tageskarten, wird man in diesem Jahr wieder Dauerkarten anbieten. Die Gemeinde will mitteilen, sobald diese erhältlich sind.

In Remchingen beginnt die Freibad-Saison am 6. Mai

Auch in Remchingen freut man sich bereits auf eine reguläre Badesaison, die hier am 6. Mai beginnen soll. Vorgesehen ist, dass das Bad täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet hat, an Feiertagen und Wochenenden sowie in den Schulferien bereits ab 9 Uhr. Mittwochs plant man zudem einen Frühbadetag, an dem die Gäste bereits ab 7 Uhr zum Schwimmen kommen können.

Es soll „endlich wieder eine normale Freibadsaison“ werden, kündigt die Gemeinde an, eine Saison also ohne Einschränkung der Besucherzahl und der Beckennutzung.

Das bedeutet auch: Es können in diesem Jahr wieder Saisonkarten erworben werden. Der Vorverkauf hat am Dienstag begonnen. Die Jahreskarte gibt es im Vorverkauf ab 44 Euro (für Kinder, Jugendliche und Ermäßigte).

Erwachsene zahlen 83 Euro. Darin enthalten ist bereits ein Rabatt gegenüber dem regulären Jahreskartenpreis. Gutscheine für eine Saisonkarte aus den Vorjahren 2019 bis 2021 können eingelöst werden.