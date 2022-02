Enzkreis-Narren können dank Rückkehr zur Warnstufe Fasching feiern

Bis auf wenige Ausnahmen hatten die Faschingsvereine im Enzkreis die laufende Kampagne abgesagt und abgehakt. Die jüngsten Lockerungen der Corona-Regeln nutzt der Neuhausener Hau-Hu, um trotz der verlorenen Faschingszeit doch noch etwas in Feierlaune zu kommen.

Der Verein lädt am Faschingssonntag, 27. Februar, (ab 11.33 Uhr) zur Open-Air-Party auf den Parkplatz der Monbachhalle. Für Musik und Stimmung sorgt DJ Laz und Essen und Trinken gebe es natürlich auch, teilt Pressesprecherin Sabine Volz mit. Die 3G-Regel beziehungsweise die am Tag geltenden Corona-Regeln werden kontrolliert.

Auch der Bilfinger Narrenbund „Kakadu“ will nicht ganz auf Fasching verzichten. Deswegen werden die Aktiven am Samstag, 26. Februar, nachmittags ab 14 Uhr mit den Musikern der Buschbach-Guggen im Ort unterwegs sein.

So berichtet unsere Redaktion über Fastnacht in der Region Die Aktivitäten der Narren in der Region stehen auf einen Schlag unter neuen Vorzeichen, seit der Konflikt in der Ukraine eskaliert ist. Derzeit ist noch nicht absehbar, ob und in welcher Form die geplanten Feiern der kommenden Tage stattfinden werden. Wir haben in unserer Redaktion diskutiert, wie wir in dieser Situation weiter über die Fastnacht in der Region berichten: Wir werden den Fasching weiter begleiten, um das gesamte Leben in der Region abzubilden, jedoch mit der gegebenen Zurückhaltung.

Auf die Kinder wartet eine kleine Überraschung, versprechen die Veranstalter. Und auf dem Platz vor der Kämpfelbachhalle gibt es ab 15.30 Uhr einen „Boxenstopp“, wo man unter anderem Bratwurst, Pommes, Waffeln, Bier, Sekt, Glühwein und Punsch kaufen kann. DJ Marius will dort für Partystimmung sorgen. Wer möchte, darf natürlich auch verkleidet kommen. Zum krönenden Abschluss soll es abends ein Brillant-Feuerwerk geben.

Wurst-Express in Bilfingen und Verkaufsstände in Kieselbronn

Auch am Faschingssonntag, 27. Februar, wird in Bilfingen etwas geboten sein: Ab 15.30 Uhr fährt der Wurst-Express durch das Dorf. Stationen sind die Helle Platt, die Ecke Mühl- und Waldstraße, das Feuerwehrhaus, die Ecke Kniebis- und Remchinger Straße. Sein Kommen kündigt der Express mit Musik an. Alle Besucher müssen sich an die geltenden Corona-Regeln halten.

Auch im Nachbarort Ersingen plant die Karnevalsgesellschaft „Fledermaus“ am Sonntag, 27. Februar, eine Veranstaltung: Wo sonst der große Fastnachtsumzug mit Musik, Motivwagen und Fußgruppen durch die Straßen läuft, werden in Abständen mehrere Verkaufsstände aufgebaut.

Von 12 bis 18 Uhr können Besucher bei einem kleinen Spaziergang über die rund 2,5 Kilometer lange Umzugsstrecke unter anderem Bratwurst, Schnitzelweck, Waffeln, Crêpes und Getränke genießen – und dabei ihren eigenen kleinen Umzug erleben.

Gugge Gaiße spielen für Frieden und gegen Krieg

Pläne für den Fastnachtssonntag schmiedet man auch in Kieselbronn. Die Musiker der Gugge Gaiße wollen aus aktuellem Anlass für Frieden und gegen Krieg spielen, und das über den Tag verteilt an fünf verschiedenen Stellen im Ort. Los geht es um 13.01 Uhr auf dem Platz vor dem Rathaus. Um 13.44 Uhr spielt die Musik dann bei der Raiffeisenbank (Friedenstraße 11), um 14.44 Uhr bei der Firma Witzenmann/Speck, um 15.44 Uhr bei der Festhalle im Heinloch und ab 16.44 Uhr im Wohngebiet „Im Reible“. Die Gugge Gaiße erwarten Besuch von befreundeten Fastnachtsvereinen und Hexenzünften.

Närrisches Treiben mit Auflagen Welche Corona-Regeln gelten bei der Faschingsfeier? Erst keine Lockerungen, dann doch Lockerungen. 3G oder doch 2G plus? Verwirrend sind nach der Rückkehr zur Warnstufe die Auflagen, die Faschingsvereine für ihre Veranstaltungen beachten müssen. „Kurios“ bezeichnet Dominik Kern, Präsident der Ersinger „Fledermaus“, die kurzfristigen Entwicklungen. Der Aufwand von Veranstaltungen, die seit Donnerstag unter Beachtung der 3-G-Regel möglich sind, sei von den Vereinen nicht zu stemmen. Als die Karnevalsgesellschaft ihr Programmkonzept für das Faschingswochenende gebastelt habe, sei sie vom schlechtesten Fall ausgegangen. Essen nur „to go“: Bei den am Sonntag in Ersingen aufgestellten Verkaufsständen gelte das „Hähnchenwagen-Konzept“. Das heißt, in der Warteschlange müssen die Besucher Maske tragen. Am Stand darf nichts verzehrt werden, die Speisen können also nur mitgenommen werden. Mit Schildern weist der Verein auf die Regeln hin. Unklar sei noch, wer die Einhaltung der Regeln wann und wie kontrolliert, so Kern. to

Begraben hat dagegen der Narrenbund Schellau die fünfte Jahreszeit: „Der Schellau plant leider nichts mehr in dieser Kampagne“, teilt Präsident Jens Machirus mit: „Wenn die Damen und Herren Politiker sich früher entschieden hätten, wäre noch etwas möglich gewesen.“

Die etwas lockereren Corona-Maßnahmen kamen leider zu spät. Fabian Gall, Präsident der Tiefenbronner Schmellenhopfer

Ähnlich sehen das die Schmellenhopfer in Tiefenbronn: „Die Planungssicherheit war bis vor kurzem nicht gegeben und die etwas lockereren Corona-Maßnahmen kamen leider zu spät“, bedauert Präsident Fabian Gall. „Viel zu kurzfristig“, winken auch die Klemmer in Gräfenhausen ab. Die Faschingsgesellschaft veranstaltet nichts und hofft auf die nächste Kampagne.

Spaßvögel brennen Narrenbaum ab

Über den Faschingssonntag hinaus blicken die Spaßvögel in Singen: Sie wollen am Fastnachtsdienstag, 1. März, ab 18.30 Uhr auf dem „Narrenplätzle“ in Singen (Marktstraße/Dajastraße) den Narrenbaum abbrennen und das feurige Spektakel als Start in die Vorbereitungen für die nächste Kampagne nutzen. Auch hier gilt der Zutritt nur mit 3G-Nachweis, schreibt die Carnevals-Gesellschaft.