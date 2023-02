Enzkreis: Polizei meldet über 60 Verstöße bei einer Verkehrskontrolle

40 Personen ohne Gurt und zwölf Handy-Verstöße: Einsatzkräfte führten am Montag an mehreren Orten im Enzkreis Kontrollen durch.

Gemeinsam mit Kräften des Polizeipräsididums Einsatz haben Beamte der Polizei Mühlacker am Montag an mehreren Orten im Enzkreis den Straßenverkehr kontrolliert und dabei einige Verstöße gemeldet. Die Verkehrskontrollen fanden zwischen 8 und 13 Uhr in Heimsheim, Mühlacker, Niefern-Öschelbronn sowie in Mönsheim statt, teilte die Polizei mit.

Die Beamten beobachteten insgesamt 40 Personen ohne angelegten Sicherheitsgurt. Außerdem meldeten die Beamten zwölf Anzeigen wegen verbotener Nutzung eines Handys am Steuer. Zudem erwischte die Polizei eine Person, die laut eines Drogenschnelltests unter dem Einfluss von Cannabis fuhr. Bei Geschwindigkeitskontrollen mit einem Laser-Messgerät stellten die Polizisten sieben Verstöße fest. In einem Fall war ein Betroffener mit über 40 mehr als den erlaubten 70 Stundenkilometern unterwegs.

Aufgrund der vielen Verstöße plant das Polizeipräsidium Pforzheim zukünftig mehr Verkehrskontrollen im Einsatzbereich.