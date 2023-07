Einbrecher stehlen Tresor aus einem Freibad in Wilferdingen

Einen Tresor aus dem Kassenbereich eines Freibades in Wilferdingen haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, konnten sich die Täter zwischen 23.30 Uhr und 6 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt in den Kassenraum des Freibades verschaffen.

Die Täter transportierten den Tresor mit einer vorgefundenen Sackkarre von dem Gelände weg. Der Schaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach den Einbrechern

Die Beamten des Polizeireviers Neuenbürg haben die Ermittlungen aufgenommen. Nun bittet die Polizei Zeugen der Tat, sich zu melden.