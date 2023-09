Sternenfels/Illingen: Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Zweiräder

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim und dem Polizeirevier Mühlacker hatten am Freitag in Sternenfels und Illingen den Zweiradverkehr kontrolliert. In der Zeit von 15.00 Uhr bis 18.30 Uhr wurden Verkehrskontrollen auf der Kreisstraße 4514, in Höhe des Sportplatzes Sternenfels und auf der Kreisstraße 4510 zwischen Illingen und Schützingen, am sogenannten „Keuperpass“ mit neun Kräften durchgeführt, teilte die Polizei mit.

Beamten führten verkehrserzieherische Gespräche

Insgesamt wurden 78 Krafträder und mehrere Pkw kontrolliert. Neben 16 Mängelberichten untersagte man bei drei Fahrzeugen die Weiterfahrt aufgrund der erlöschten Betriebserlaubnis. Sechs Fahrzeuglenker hatten die erforderlichen Fahrzeugpapiere nicht mitgeführt. In einem Fall bestand der Verdacht des Kennzeichenmissbrauchs. Die Beamten-/innen führten verkehrserzieherische Gespräche.

Das Polizeirevier in Vaihingen an der Enz führte ebenfalls am Freitag mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg Verkehrskontrollen in deren Dienstbezirk, mit identischem Schwerpunkt durch.