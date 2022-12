Enzkreis verabschiedet Rekord-Etat: Sozialleistungen steigen erheblich an

Nach einer Diskussion um Anträge in letzter Minute verabschiedete der Kreistag bei seiner Sitzung in der Remchinger Kulturhalle den Haushalt für 2023. Die AfD-Fraktion stimmte gegen den Etatentwurf.

Geprägt ist der Etat von den Sozialleistungen. Diese steigen im kommenden Jahr laut Planentwurf um 21 Millionen auf 142 Millionen Euro an. In den vergangenen elf Jahren haben sich diese Transferleistungen sogar verdoppelt, verdeutlichte Kreiskämmerer Frank Stephan bei der Haushaltseinbringung Anfang November.

Was die 21 Millionen im 23er Etat angeht, so hängen diese mit dem Jobcenter zusammen, wo die Leistungen für die Flüchtlinge aus der Ukraine veranschlagt sind. Der zweite Grund für den Anstieg ist wie berichtet die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Hier steigt der Aufwand um 6,7 Millionen Euro – und wegen der fehlenden Gegenfinanzierung der Zuschussbedarf um fünf Millionen.

Wenig Diskussionsbedarf gab es um den Hebesatz, mit dem der Enzkreis und die 28 Kommunen das Finanzierungsloch stopfen wollen. Dieses entsteht trotz einer Darlehensaufnahme. Der Hebesatz, mit dem die Gemeinden die vom Enzkreis erbrachten öffentlichen Leistungen mitfinanzieren, steigt von 28,5 auf 29,9 Prozent. Diese Steigerung entspricht 8,4 Millionen Euro.

Unterm Strich ist der Kreishaushalt so umfangreich wie noch nie. Den Ausgaben von 338 Millionen Euro stehen Erträge von 325 Euro gegenüber. Die größte Investition ist die Sanierung der Straßenmeisterei in Maulbronn. Hierfür sind 3,6 Millionen Euro eingeplant.

Misstöne gab es im Gremium zu Anträgen in letzter Minute, wie CDU-Fraktionsmitglied Heiko Genthner in seiner Rede sagte. Erik Schweickert (FDP) wies die Kritik als „starkes Stück“ zurück. Informationen zu zusätzlichen Mitteln und Einnahmen, die verplant werden könnten, habe erst vor fünf Tagen vorgelegen. Der Antrag der FDP zur Verbesserung des Haushalts wurde aber mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Auch der Antrag der Grünen zu Klima-Konzepten fand keine Mehrheit.

Der Kreistag verabschiedete den Haushaltsentwurf schließlich mit 37 Ja- und zehn Nein-Stimmen. Die AfD und die FDP-Fraktion stimmten dagegen.

Verständnis für Anhebung der Kreisumlage

Verständnis gab es im Gremium über die Anhebung der Kreisumlage. „Das Defizit zwischen Kreis und Kommunen aufzuteilen, finden wir einen fairen Weg, den wir so mitgehen können“, sagte Peter Pförsich, Fraktionsvorsitzender der Grünen, in seiner Haushaltsrede. Der Verlust im Planjahr 2023 habe annähernd die Höhe der Erhöhung der Kreisumlage, sagte Heiko Genthner (CDU): „Das darf als Zeichen der kommunalen Familie gesehen werden, die Belastungen möglichst gleichmäßig zu verteilen.“

Kein „Weiter so“ beim Anstieg der Ausgaben – das zog sich durch die meisten Reden. Genthner nannte hier die neuen Rechtsansprüche auf Leistungen, die die Aufwendungen in die Höhe treiben und nannte als Beispiel die Neuregelungen des Bundesteilhabegesetzes. Hier sei primär der Bund als Gesetzgeber gefordert, die durch das Gesetz entstandenen Aufwendungen den Land-und Stadtkreisen zu 100 Prozent zu ersetzen. „Das Konnexitätsprinzip muss eingehalten werden.“ Das gelte auch für das „49-Euro-Ticket“.

Henle legt den Finger in die Wunde

Themen in den Reden waren auch die Kliniken, die nach drei Corona-Jahren mit einem Defizit zu kämpfen haben, sowie der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) und das Stadtbahnkonzept, das bei der Sitzung ebenfalls beraten wurde.

Den Finger in die Wunde legte Werner Henle, Vorsitzender der Fraktion der Freien Wähler (FWV). Nach wie vor bestehe ein hoher Finanzbedarf bei den Enzkreis-Kliniken. Hier werde seit Jahren gebetsmühlenartig auf die Unterfinanzierung der Kliniklandschaft hingewiesen, passiert sei aber sehr wenig. Die FWV begrüße den Gesundheitscampus in Mühlacker und die Erweiterung in Neuenbürg mit einem Ärztehaus. Dennoch bestehe immer noch Personalmangel in den Pflegebereichen. Bestes Beispiel sei der Kreißsaal in Mühlacker, „den wir liebend gern eröffnen würden, aber immer noch nicht den vorgeschriebenen Personalschlüssel erfüllen“, so Henle.

Verhandlung mit dem KVV soll beschleunigt werden

Zweifel hegen die Freien Wähler, ob der Anschluss des Verkehrsverbunds Pforzheim-Enzkreis (VPE) an den Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) die Lösung ist. Der Kreistag stimmte bei der Sitzung am Montag dafür, dass die Verhandlungen mit dem KVV beschleunigt werden sollen.

Um den ÖPNV für die Bevölkerung attraktiver zu machen, sei es wichtig, die Verhandlungen mit dem KVV zügig aufzunehmen, ohne den Stuttgarter Verkehrsverbund (VVS) aus den Augen zu verlieren, sagte Hans Vester, Fraktionsvorsitzender der SPD. „Ideal wäre natürlich eine einheitliche Tarifstruktur deutschlandweit.“

Haushalt des Enzkreises Haushalt Ertrag Ergebnishaushalt 292 Millionen Euro (2022: 260,5 Millionen Euro) Aufwand Ergebnishaushalt 298 Millionen Euro (262,8 Millionen Euro) Geplante Darlehen 9,0 Millionen Euro (9,0 Millionen Euro) Pro-Kopf-Verschuldung 172 Euro pro Einwohner (128 Euro) Investitionen Bauliche Sanierung der Straßenmeisterei Maulbronn ( 3,6 Millionen Euro)

3,6 Millionen Euro) Technische Sanierung des Rechenzentrums (1,5 Millionen)

Ortsumgehung Wurmberg (1,0 Millionen)

Sanierung Kantinengebäude Zähringerallee in Pforzheim (0,6 Millionen)