Der am 1. Juli 2001 eingeweihte Enztal-Radweg führt von der Quelle der Enz bei Enzklösterle bis zu ihrer Mündung in den Neckar in Walheim. Die Wegstrecke ist in zwei Tagen zu bewältigen. Flussabwärts ist die Tour ohne nennenswerte Steigungen für jede Altersgruppe geeignet. Mit dem E-Bike an einem Tag durchrasen ist möglich, muss aber nicht sein. Kenner des Radwegs wie Jochen Enke und Isabell Prior raten dazu, den Weg in Etappen zu genießen. Tipps sollen künftig auf der neu gestalteten Website zu lesen sein. Als Motto könnten Radler beispielsweise die Bikeparks auf der Strecke besuchen oder gastronomische Highlights abklappern – sobald Corona das zulässt. Auch Spuren der Römer sind auf dem Weg zu finden, etwa die Villa Rustica bei Enzberg.

Am meisten schätzt Prior die landschaftliche Abwechslung auf der Radstrecke: Schwarzwald, Fachwerkdörfer, Weinberge, während Enke im Sommer die Badestellen am Wegesrand genießt. to