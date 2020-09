Sachschaden von etwa 7.000 Euro

Fahrerflucht nach Sachschaden in Remchingen-Singen

An einem ordnungsgemäß geparkten Mercedes in der Kronenstraße in Enzkreis Singen entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete und die Polizei sucht nun nach Zeugen.