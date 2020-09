Sachschaden von etwa 7.000 Euro

Fahrerflucht nach Schachschaden in Remchingen Singen

An einem ordnungsgemäß geparkten Mercedes in der Kronenstraße in Enzkreis Singen entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete und die Polizei sucht nun nach Zeugen.