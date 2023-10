Keine echte Drohung

Falschmeldung sorgt für Polizeieinsatz an Schule in Mühlacker

Eine Falschmeldung über eine vermeintliche Amokdrohung in sozialen Medien löst am frühen Freitagmorgen einen Polizeieinsatz bei der Mörike-Realschule in Mühlacker aus. Wenig später stellt die Polizei klar: Zu keiner Zeit habe Gefahr bestanden.