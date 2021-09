Pläne der Karnevalsvereine

Fasching im Enzkreis 2021/2022: Für welche Veranstaltungen und Umzüge es Hoffnung gibt

„Narri, Narro, no, no, no“, so könnte in der kommenden Faschingssaison die Parole heißen. Noch haben die wenigsten Faschingsvereine im Enzkreis ihre Veranstaltungen abgesagt. Gibt es Hoffnung für Fasching 2021/2022?