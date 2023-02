James-Bond-Fan haucht Schömberger Kurtheater neues Leben ein

Kleine Kinos wie das Scala in Mühlacker und das Schömberger Kurtheater starten nach Corona wieder durch. Und die Besucher danken es ihnen. Die Resonanz der vergangenen Wochen war vielversprechend.

Florian Hammann ist der neue Betreiber des Schömberger Kurtheaters. „Film ist etwas, das mich immer begeistert“, sagt er beim Gespräch im Foyer des kleinen Kinos aus den 50er-Jahren.

An den Wänden hängen Schwarz-Weiß-Fotos von berühmten Regisseuren und bekannten Filmszenen. Popcorn-Duft hängt in der Luft und ein roter Teppich führt die Besucher in den Saal mit 153 Plätzen.

Seit 6. Januar betreibt der gebürtige Calwer das Kino in der Schwarzwaldstraße. Er hat seine Leidenschaft erneut zum Beruf gemacht: „Es ist eine Herzenssache“, sagt er. Der 44-Jährige hat Erfahrungen als Cutter gesammelt und von 2002 bis 2005 Kinos in Calw und Horb geleitet.

Da ihn auch Betriebswirtschaft schon immer interessiert hat, studierte er an der Pforzheimer Hochschule BWL mit Schwerpunkt Marketing und arbeitete anschließend elf Jahre lang beim Calwer Naturkosmetikhersteller Börlind.

Vor anderthalb Jahren ist der Cineast am Schömberger Kurtheater vorbei gefahren, das zu dem Zeitpunkt wegen Corona geschlossen war. „Es wäre doch toll, das 70 Jahre alte Kino wieder zu beleben“, dachte sich Hammann, der sich beruflich verändern wollte.

Er nahm Kontakt zum Förderverein auf und wurde vom Vorsitzenden Jürgen Trippe gefragt, ob er das Kino betreiben wolle.

„Ein Haus mit nur einem Saal zu führen ist eine Herausforderung“, weiß der Filmtheaterkaufmann. Dennoch sagte er zu und machte seine Leidenschaft für Filme erneut zum Beruf.

Die ersten Wochen im Schömberger Kurtheater liefen vielversprechend

Die ersten Wochen waren vielversprechend. „Es ist Potenzial da; das Kino wird angenommen“, hat der James-Bond-Fan beobachtet.

Er ist noch dabei ist herauszufinden, was das Schömberger Publikum sehen will. Action und Komödien liefen ganz gut und bei „Avatar 2“ seien die Besucherzahlen ordentlich gewesen.

Zuletzt setzte er auf ein abwechslungsreiches Programm: Die „Drei Fragezeichen“ liefen in Kombination mit der historischen Tragikkomödie „The Banshees of Inisherin“. Montags, Donnerstags und Freitags gibt es zwei Vorstellungen und am Wochenende drei. Dienstag und Mittwoch sind Ruhetage.

Film und Weinprobe sollen im April im Kurtheater stattfinden

Zielgruppe des Kurtheaters sind junge Familien und Erwachsene zwischen 30 und 50, aber auch Vorstellungen für Kindergeburtstage werden nachgefragt. Im April soll es zum französischen Film „Der Wein und der Wind“ eine Weinprobe mit vier edlen Tropfen aus dem Burgund geben.

Außerdem kann sich Hammann auch Veranstaltungen wie „Film und Frühstück“ oder Filme zum Kaffeeklatsch vorstellen. Parallel soll sich an der Einrichtung noch manches ändern. Die Bestuhlung im Saal und die Einrichtung im Foyer sollen erneuert werden. Auch den Sound im Saal will Hammann weiter verbessern und Platzkarten einführen.

Nach Corona neu durchstarten will auch das einzige Kino im Enzkreis, das Scala in Mühlacker. „Wir sind mit einem blauen Auge durchgekommen“, sagt Kinobetreiber Joachim Baensch über die zurückliegenden Jahre.

Dank staatlicher Unterstützung und Rücklagen sei es gelungen, den Apparat mit kleinem Team am Laufen zu halten.

Kurtheater Schömberg Die Anfänge: Das Kurtheater wurde von Werner Trippe gebaut und im August 1953 mit dem Film „Heidi“ eingeweiht. Eingebaut wurde auch eine Bühne, um die Räume für andere Veranstaltungen zu nutzen. Das 50er-Jahre-Ambiente des Kurtheaters ist erhalten geblieben. Gezeigt werden im Saal mit 153 Plätzen meist künstlerisch und kulturell wertvolle Filme. Neue Betreiber: Ende 2000 gab Werner Trippe aus Altersgründen den Kinobetrieb auf. Neuer Pächter wurde zunächst die Alfred Speiser Kinobetriebe GmbH. Später kaufte Jürgen Wernecke das Kurtheater und betrieb es mehrere Jahre. Er investierte mehr als 30.000 Euro in die Renovierung der Räumlichkeiten und die Technik. Unterstützung vom Förderverein: Am 19. Juli 2001 wurde der „Förderverein Kurtheater Schömberg“ gegründet. Den Vorsitz übernahm Jörg Trippe, der Sohn von Werner Trippe. Ziel des Vereins ist es, durch zusätzliche Veranstaltungen die wirtschaftliche Grundlage des Hauses zu fördern und den Kinobetrieb in Schömberg zu erhalten. to

Die Zeit hat das Kino für Renovierungen genutzt. Unter anderem wurden Sitzpolster ausgetauscht und Theken umgebaut. Außerdem sind dank einer neuen EDV auch Online-Reservierungen möglich.

„Mit vielen Veränderungen in kurzer Zeit haben wir uns für den Neustart gut positioniert“, sagt Baensch.

Und der ist gelungen. Corona-Auflagen gibt es keine mehr. Und mit „Avatar“ habe das Kino jüngst gute Umsätze gemacht, so der Betreiber.

Zwei Drittel der Besucher seien wieder da, vor allem Stammgäste, aber auch Filmliebhaber, die extra aus Ludwigsburg, der Pfalz oder der Stuttgarter Gegend anreisen, weil sie gehört haben, wie gemütlich das Kino sei. Die Mittwochs-Auslese gibt es wieder und ab 10. März auch Konzerte im Kino.

Hohe Energiekosten machen Kino in Mühlacker zu schaffen

„Es wird wieder lebhafter und die Leute wollen wieder raus“, hat Baensch beobachtet. Zumal die Personalstärke nach einem kurzzeitigen Engpass Ende 2021 mit 15 Mitarbeitern wieder auf dem Stand wie vor Corona liegt. Übrigens auch die Eintritts- und Getränkepreise.

Zu schaffen machen dem Kino aber die hohen Energiekosten, so Baensch. Er befürchtet, dass nach zwei Jahren mit ruhigem Spielbetrieb nun eine hohe Nachzahlung ins Haus flattert.