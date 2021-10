Frau verletzt sich leicht bei Autounfall im Enzkreis

Eine 22-jährige Autofahrerin hat sich am Montagabend auf einer Kreisstraße bei Neuhausen im Enzkreis aus bislang unbekannten Gründen mit ihrem Auto überschlagen und sich dabei leicht verletzt.

Wie das Polizeipräsidium Pforzheim in einer Mitteilung schreibt, fuhr die 22 Jahre alt Frau mit ihrem Auto gegen 19.20 Uhr auf der Kreisstraße 4561 in Fahrtrichtung Neuhausen. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie in einem Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Die Fahrerin trug leichte Verletzungen davon. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 3.500 Euro. Das Auto musste zudem abgeschleppt werden.