Männer nach versuchtem Diebstahl von Zigarettenautomaten in Friolzheim festgenommen

Zwei Männer haben am Dienstagmorgen versucht, einen Zigarettenautomaten in Friolzheim zu stehlen. Die Polizei konnte die beiden Tatverdächtigen festnehmen.

Wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidium Pforzheim gemeinsam mitteilten, versuchten die 33 und 35 Jahre alten Männern am frühen Dienstagmorgen einen Zigarettenautomaten in Friolzheim zu stehlen. Mit Gewalt hebelten sie den Automaten teilweise aus der Wandhalterung. In einem Polizeieinsatz konnten die beiden Männer in der Nähe des Tatorts festgenommen werden.

In den laufenden Ermittlungen geht es darum, ob die beiden auch an anderen Diebstählen von Zigarettenautomaten beteiligt waren. Seit Dienstag sind die Männer in Untersuchungshaft.