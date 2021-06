Stau auf der A8 Richtung Stuttgart: LKW kippt bei Friolzheim um

Am Freitagmorgen ist auf der Autobahn 8 in Richtung Stuttgart auf der Höhe Friolzheim ein Lkw umgekippt. Es hat sich bereits Stau gebildet.

Bergungsarbeiten dauern an

Am Freitagmorgen ist auf der Autobahn 8 in Richtung Stuttgart zwischen der Anschlussstelle Heimsheim und Pforzheim-Süd auf der Höhe Friolzheim ein Lkw umgekippt, berichtet die Polizei auf Nachfrage. Das Fahrzeug kippte über die Leitplanke an der rechten Fahrbahnseite und landete im Graben.

Laut Informationen der Polizei dauern die Bergungsarbeiten an und könnten nach Einschätzung der Beamten den ganzen Vormittag andauern. Es habe sich bereits Stau gebildet, die Polizei rechnet mit weiterer Staubildung im Laufe des Vormittags.

Die Ursache stehe noch nicht fest.

Die Meldung wird aktualisiert.