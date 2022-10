Unbekannte werfen Löcher in Scheiben von einer Gaststätte und einem Einkaufsmarkt in Friolzheim

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Gaststätte und einen Einkaufsmarkt in Friolzheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, warfen die Täter jeweils ein Loch mit einem Stein in eine Glasscheibe und verschafften sich somit Zutritt.

Während die Unbekannten in der Gaststätte in der Eichenstraße Schubladen durchwühlten, drangen sie im Falle des in der Leonberger Straße befindlichen Einkaufsmarktes wohl gar nicht in das Gebäude ein. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge an beiden Örtlichkeiten nichts. Dennoch verursachten die Eindringlinge an den Glasscheiben Sachschäden von insgesamt über 2.000 Euro.