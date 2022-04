Frontalzusammenstoß mit zwei schwerverletzten Personen zwischen Mühlacker und Illingen

Am Freitagabend gegen 18 Uhr befuhr eine 35-jährige Frau mit ihrem Auto die B10 von Mühlacker kommend in Richtung Illingen.

Aus unbekannter Ursache kam ihr Auto 800 Meter vor dem Illinger Eck zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegensteuern kam sie ins Schleudern, geriet in den Gegenverkehr und prallte mit der Beifahrerseite frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Dieser Pkw wurde gelenkt von einem 50-jährigen Mann. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock des Fahrzeugs der Frau herausgerissen und beschädigte ein weiteres Fahrzeug, das ihrem Auto gefolgt war. Dieses wurde von einer 53-jährigen Frau gesteuert.

Ihrem Fahrzeug folgte ein Auto, besetzt mit einer 22-jährigen Frau, so die Polizei in einer Meldung. Diese konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf das Auto der 53-Jährigen auf. Die 35-jährige Frau und der 50-jährige Mann wurden schwerverletzt und in örtliche Krankenhäuser gebracht.

Im Auto der 35-Jährigen befanden sich noch zwei Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren, diese wurden leichter verletzt.

Die Insassen der anderen Fahrzeuge blieben unverletzt, heißt es weiter. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden beträgt etwa 30.000 Euro.

Zur Hilfeleistung waren ein Notarzteinsatzfahrzeug, vier Rettungswagen und die Feuerwehr Illingen mit vier Fahrzeugen und 18 Kräften vor Ort.

Ein angeforderter Rettungshubschrauber konnte witterungsbedingt nicht starten. Bis gegen 20.30 Uhr musste der Streckenabschnitt zwischen Mühlacker, Gewerbegebiet In den Waldäckern und dem Illinger Eck voll gesperrt werden.

Die Unfallaufnahme, Bergung der Verletzten und der Fahrzeuge sowie die Säuberung der Fahrbahn war gegen 21.40 Uhr abgeschlossen.

Die Verkehrspolizei Pforzheim nahm den Unfall auf, weitere Polizeifahrzeuge des Polizeireviers Mühlacker und Pforzheim-Nord unterstützten die Unfallaufnahme und Verkehrslenkung.