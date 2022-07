Schon am Wochenende könnten die Gewässer im Enzkreis extreme Niedrigstände erreichen. Deshalb richtet das Landratsamt nun einen Appell an die Bürger.

Bis 30. September darf im Rahmen des sogenannten Gemeingebrauchs kein Wasser mehr aus oberirdischen Gewässern entnommen werden. Dies hat das Landratsamt Enzkreis per Rechtsverordnung angeordnet.

„Die extrem heiße und trockene Wetterlage der letzten Tage hat die angespannte Situation in den Gewässern des Enzkreises nochmals deutlich verschärft. Die Wasserstände liegen jetzt zumeist unterhalb der niedrigsten Wasserstände eines durchschnittlichen Jahres und nähern sich den historisch niedrigsten Wasserständen“, erklärte der Leiter des Umweltamtes Axel Frey in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

„Trotz kleinerer lokaler Schauer und Gewitter werden voraussichtlich ab dem Wochenende endgültig extrem niedrige Wasserstände erreicht.“

Wasserentnahme im Enzkreis ab Samstag untersagt

Um den Wasserhaushalt und die Gewässerökologie nicht zusätzlich zu belasten, hat sich das Landratsamt daher entschieden, wie schon in den Jahren 2018 und 2020 die Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern in den nächsten Wochen zu untersagen. Die Verordnung tritt an diesem Samstag in Kraft.

Die Rechtsverordnung betrifft nicht nur alle normalerweise erlaubnisfreien privaten Entnahmen, bei denen mit Handgefäßen Wasser aus den Gewässern geschöpft wird, sondern auch alle ansonsten erlaubnisfreien Entnahmen durch die Land- und Forstwirtschaft, die Wasser in geringen Mengen auch mit Pumpen oder Schläuchen entnehmen dürfen.

„Inhaber einer Entnahmeerlaubnis sind zwar davon nicht direkt betroffen, sollten aber dennoch einen Blick in ihre Genehmigung werfen“, mahnte Frey. „Gerade in jüngeren Erlaubnissen ist bereits oft in den Nebenbestimmungen ein Entnahmeverbot oder eine Reduzierung der Entnahme für Zeiträume, in welchen der Gemeingebrauch beschränkt ist, festgeschrieben.“

Landratsamt appelliert an Bürger, Wasser zu sparen

Da auch die Grundwasserstände im Land zunehmend kritische Werte annehmen und die Ergiebigkeit der Quellen abnimmt, bittet das Landratsamt zudem, generell Wasser einzusparen, wo immer es möglich ist: „Schon kleine Maßnahmen können eine große Wirkung haben“, so die Erste Landesbeamtin Hilde Neidhardt.

„Zur Vermeidung zusätzlicher Verdunstungsverluste ist es zum Beispiel besser, in den frühen Morgen- oder Abendstunden wurzelnah zu bewässern anstatt großflächig mit Sprinklern in den Mittagsstunden zu beregnen.“ Auch eine ergänzende Mulchschicht auf Beeten halte nicht nur Unkraut zurück, sondern auch das Wasser im Boden.

Die Rechtsverordnung kann auf der Enzkreis-Homepage nachgelesen werden. Bei Fragen oder Unklarheiten steht Melanie Wenzel unter Telefon (07231) 3081972 oder per E-Mail an Melanie.Wenzel@enzkreis.de zur Verfügung.