„Gib meinem Leben wieder einen Sinn“: Stalker in Maulbronn vor Gericht

Dass es nicht die beste Methode ist, die Ex mit ungewollten Sehnsuchts-Ergüssen zurückzugewinnen, sondern Stalking – darüber hätte der liebestolle Angeklagte am Dienstag im Amtsgericht Maulbronn gerne länger diskutiert.

Dass er nur gewinnen kann, wenn er Strafbefehl und „Nein“ künftig akzeptiert, davon konnte ihn Amtsgerichtsdirektor Bernd Lindner in seinen Rollen als Richter, Berater und Erklärer schließlich doch noch überzeugen.

Im März 2021 hatte sich das Stalking-Opfer aus dem östlichen Enzkreis von dem Angeklagten getrennt. Ein Ende, das der Angeklagte nicht wahrhaben wollte, sich Chancen vorgaukelte, wo seine Ex-Freundin nur in Ruhe gelassen werden wollte.

Angeklagter kündigte waghalsige Liebesbeweise an

Im Mai und Juni 2021 verstieg sich der Angeklagte in kuriose Ideen und haltlose Versprechungen. Er kündigte waghalsige und kriminelle Liebesbeweise an: „Ich mache alles für Dich. Soll ich von der Feuerwehr die Drehleiter klauen und dann vor Deinem Fenster singen?“

Er beteuerte Einsicht und Besserung: „Ich habe begriffen.“ – „Ich habe alle Spiele von meinem Handy geschmissen.“ Er bettelte, bat und drohte in Endlosschleifen: „Gib meinem Leben wieder einen Sinn“ und: „Ich bin bereit, alles für Dich zu tun.“

Dass die Ex-Partner als Kollegen im gleichen Unternehmen in Stuttgart arbeiten, lieferte dem Verlassenen einen weiteren Vorwand zur Kontaktaufnahme im Wiederwahl-Modus, um auf ein klärendes Gespräch als Basis für die berufliche Zusammenarbeit zu drängen.

Anruf- und Mail-Attacken geraten zum Albtraum

Ein verliebter und willfähriger Partner: Was nach Traum klingt, entwickelte sich für das Opfer der Mail- und Anruf-Attacken zu einem Albtraum. Der Angeklagte ließ jedes noch so deutliche Nein an sich abperlen. Sie informierte den Betriebsrat – erfolglos. Sie zeigte Ihren Ex an, er bekam einen Strafbefehl wegen Nachstellung über 40 Tagessätze zu je 50 Euro, gegen den der er umgehend Einspruch einlegte.

Am Dienstag hätten die beiden Parteien sich vor dem Amtsgericht Maulbronn getroffen – beinahe. Während das Opfer vor dem Gerichtssaal auf ihren Auftritt als Zeugin wartete, erklärte Richter Bernd Lindner dem Angeklagten die juristische Ausgangslage des 2017 zugunsten der Opfer geänderten Nachstellungs-Paragrafen in verständlichen Worten: „Ihre Partnerin darf Sie jederzeit verlassen. Sie haben kein Recht auf eine Aussprache. Wenn Sie diese durch unerwünschte Kontaktaufnahme erzwingen, ist das eine Straftat.“

Lindner rechnete dem 51-Jährigen vor, dass die Höhe des Tagessatzes angesichts seines tatsächlichen Einkommens sehr niedrig ausfalle und bei einer Verhandlung dramatisch in die Höhe schnellen könne. Er warnte, dass eine Strafe aus dem Strafbefehl keine Höchstgrenze sei und die jetzige Strafe keinen Eintrag ins Führungszeugnis nach sich ziehe.

Angeklagter zieht Einspruch gegen Strafbefehl zurück

Argumente, die bei dem Angeklagten in Ihrer Gesamtheit auf fruchtbaren Boden fielen. Er zog den Einspruch zurück, der Ex-Partnerin blieben Aussage und Konfrontation im Gerichtsaal erspart.

Gute Tipps für sein künftiges Kommunikationsverhalten gab Lindner dem 51-Jährigen gratis mit auf dem Weg. „Beschränken Sie den Kontakt am Arbeitsplatz streng auf das Berufliche, auch wenn Sie in der Hierarchie vielleicht über ihr stehen. Wenn Sie Eigentum von Ihrer Ex-Partnerin zurückhaben wollen, lassen Sie das über einen Anwalt klären.“